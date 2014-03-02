Экс-глава МИД Чехии сравнил аргументы Путина с риторикой Гитлера

Как сообщает Радио «Прага», все чешские политики осудили вторжение российских военных на территорию Крыма.

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«То, каким образом Российская Федерация способствует эскалации напряжения, мне, увы, напоминает 1968 год и нарушение суверенитета Чехословакии. Меры, предпринимаемые Россией, я однозначно отвергаю и осуждаю. Раздоры в Европе мы уже не решаем и не можем решать с применением силы. Россия в 1994 году в Будапеште не только обязалась уважать территориальную целостность и независимость Украины, но и гарантировала ее», - отметил глава чешской дипломатии Лубомир Заоралек.

В свою очередь депутат чешского парламента, бывший спикер Мирослава Немцова считает, что нынешний конфликт между Украиной и Россией является войной.

Также, по информации Радио «Прага», чешский премьер-министр Богуслав Соботка с учетом ситуации в Крыму и угрозы военного конфликта России с Украиной созвал экстренное собрание руководства Совета безопасности ЧР.

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Заседание начнется в воскресенье в 19.30 в здании Президиума правительства, сообщил пресс-секретарь премьера Мартин Айер.

«Цель совещания - анализ актуальной зарубежной политической ситуации в связи с нарастанием напряжения в Украине, координация позиции ЧР в рамках членства в Евросоюзе и НАТО по кризису в Украине, а также обсуждение вопросов возможного риска для энергетической безопасности страны», - сказал Соботка.

Вторжение российских военных было бы направлено против суверенитета государства–члена ООН, подчеркнул Соботка.

В воскресной телевизионной программе канала Prima премьер-министр отказался прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в Украине, однако поддержал предложение США, согласно которому, в Украину должны отправиться наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Источник: http://www.radio.cz/ru/rubrika/novosti/cheshskij-premer-v-svyazi-s-situaciej-v-ukraine-sozval-ekstrennoe-sobranie-soveta-bezopasnosti

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России единогласно принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

В тот же день поздно вечером Путин в ходе телефонного разговора с Президентом США Бараком Обамой заявил, что Россия оставляет за собой право защищать свои интересы и интересы русскоязычного населения в Украине.

2 марта Путин заявил Президенту Франции Франсуа Олланду, что в Украине существует угроза жизни для граждан России.