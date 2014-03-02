В Днепропетровске 10-тысячное вече скандирует «долой Путина!» (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат государственные флаги Украины, плакаты «Нет войне!». В том числе , такие плакаты, написанные на фоне цветов российского флага. Партийной символики на собрании нет.

На Вече пришли люди разного возраста, многие - с детьми.

Также митингующие держат плакаты: «Я русский и не нуждаюсь в защите Путина», «Путин, я русскоязычная, со мной все ок. Давай, до свиданья!», «Россия, ты сошла с ума», «Русский друг, если прикажут, ты будешь стрелять?». Есть плакаты на английском языке, которые переводятся «Путин-вон из Украины!».

На вече выступили активисты местного Євромайдану, депутаты городского совета Днепропетровска, простые люди.

В частности, жительница Крымского полуострова заявила, что Россия своими нынешними действиями запугивает народ Крыма.

Выступающие призывают Россию вывести войска из Крыма и не допустить войны. Они также заявляют, что готовы защищать Украину.

В зачитанном и поддержанной на Вече заявлении содержится призыв к депутатов Днепропетровского облсовета срочно созвать сессию и осудить агрессию по отношению к Украине.

Собравшиеся встретили аплодисментами сообщение о назначении председателем Днепропетровской областной государственной администрации бизнесмена Игоря Коломойского.