Избитый в Харькове писатель Жадан раскритиковал Кернеса и Авакова

Об этом заявил сам Жадан на своей странице в Facebook.

"Друзья, со мной все в порядке. Два рассечение на голове, рассечена бровь, сотрясение мозга, подозрение на перелом носа. Били битами сзади по голове. Нападали исключительно стаей. На требование стать на колени - послал на .... Вытащила милиция", - написал он.

Читайте такжеКанада выделит деньги на лечение пострадавших украинских активистовТакже писатель обратился к мэру Харькова Геннадию Кернесу, экс-губернатору Михаилу Добкину и руководителю украинской милиции Арсену Авакову с вопросами.

"Геннадий Адольфович, то как там с миром и покоем в регионе? Михаил Маркович, в президенты какой именно страны вы будете баллотироваться? Арсен Борисович - что там у нас с внутренними органами? Многим харьковским подросткам их сегодня отбивали граждане РФ. И главное - когда вы все сядете?", - спросил Жадан.