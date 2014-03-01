Госпогранслужба: к украинским кораблям направляются катера и крейсер ЧФ РФ

Из Севастопольской бухты к группе кораблей и катеров Морского отряда, которые по боевой тревоге вышли в территориальные воды Украины, следуют три ракетных катера Черноморского флота РФ и ракетный крейсер «Москва».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

Между тем пограничники Севастопольского отряда Морской охраны продолжают вести переговоры с вооруженным формированием с целью недопущения кровопролития. Одновременно принимаются все меры по недопущению силового захвата отряда и имущества, говорится в сообщении.

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Также, по данным пограничной службы, между контрольно-пропускным пунктом отряда и вооруженной группой людей живым щитом стали жители Балаклавы, ветераны и семьи пограничников и просят не допустить кровопролития.

«Представители российской стороны настаивают на освобождении воинской части, не идут на контакт и не представляются. Обстановка напряженная», - подчеркивается в сообщении.

В Государственной пограничной службе Украины заверяют, что принимают все меры по недопущению силового противостояния и призывают всех небезразличных граждан не быть посторонними наблюдателями и не допустить кровопролития.

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Также украинские пограничники обращаются к российским военнослужащим о недопустимости нарушения законов Украины.

Как сообщалось сегодня около 13.00 вооруженные люди в форме спецназа в количестве около 300 человек в полной боевой экипировке осуществили попытку захвата Севастопольского отряда Морской охраны. Старший этой группы заявил, что имеет приказ министра обороны России занять морскую часть.