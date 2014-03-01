Россию обвинили в намерении создать в Крыму марионеточное пророссийское полугосударство
Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд считает, что Россия осуществляет военную интервенцию в Крыму и хочет создать на полуострове марионеточное пророссийское полугосударство.
Об этом Бильд написал на в Twitter.
"Очевидной является российская военная интервенция в Украине. Вероятно, краткосрочной целью является создание марионеточного пророссийского полугосударства в Крыму", - написал Бильдт.
"Ни одна страна не имеет права военного вмешательства в местные проблемы другой суверенной страны. Это основополагающий принцип", - подчеркнул глава МИД Швеции.
В другой заметке глава шведской дипломатии отметил: "Я боюсь, что в настоящее время в Крыму разыгрывается сценарий, который мы уже видели раньше. Россия создает новые серые зоны и замороженные конфликты".
Бильдт также отметил, что находится в постоянном контакте с исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины Адреем Дещицей.