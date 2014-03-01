Турчинов издал указ о незаконности избрания нового премьера Крыма Аксенова

Об этом сообщается на официальном сайте и.о. главы государства.

В указе отмечается, что Верховная Рада АРК 27 февраля своим решением №1656-6/14 назначила на должность председателя Совета министров Автономной Республики Крым Аксенова. Это назначение было осуществлено с нарушением части четвертой статьи 136 Конституции Украины, части первой статьи 37 Конституции Крыма, утвержденной Законом Украины от 23 декабря 1998 года № 350-хиv, пункта 21 части второй статьи 9 Закона Украины "О Верховной Раде Автономной Республики Крым", статьи 7 Закона Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым».

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В связи с этим и во исполнение статьи 136 Конституции Украины, приведенных норм Конституции Крыма, утвержденной Законом Украины от 23 декабря 1998 года № 350-хиv, Законов Украины "О Верховной Раде Автономной Республики Крым", «О Совете министров Автономной Республики Крым» и в соответствии со статьей 112 Конституции Украины, Турчинов постановил довести до сведения граждан Украины, государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, их должностных и служебных лиц, что решение Верховной Рады АРК от 27 февраля о назначении Аксенова премьером Крыма принято с нарушением Конституции и законов Украины.

Также он предложил Верховной Раде Автономной Республики Крым отменить это решение от 27 февраля о назначении Аксенова.

До отмены Верховной Радой Крыма своего решения о назначении Аксенова и до решения в установленном Конституцией и законами Украины порядке вопроса о назначении председателя Совета министров АРК Турчинов поручил Кабинету министров Украины, другим органам исполнительной власти не считать Аксенова представляющим Совет министров Крыма в отношениях с органами исполнительной власти, осуществляет другие полномочия председателя Совета министров Автономной Республики Крым.

Постоянному представителю Президента Украины в Автономной Республике Крым поручено осуществлять мониторинг издания Советом министров Автономной Республики Крым актов и безотлагательно сообщать об издании актов Совета министров Автономной Республики Крым исполняющему обязанности Президента Украины, председателю Верховной Рады Украины для принятия мер, предусмотренных Конституцией Украины.

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Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, здания Совмина и Верховного Совета Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".

Позднее 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии, с участием небольшого числа депутатов, отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.