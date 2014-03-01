Нелегитимный премьер Крыма признал, что ряд объектов в Крыму «охраняют» военные ЧФ России
Власти Крыма наладили сотрудничество с Черноморским флотом для охраны жизненно важных объектов, сообщил нелегитимный председатель Совета министров автономии Сергей Аксенов.
"Вся ситуация в автономии взята на контроль. При этом налажено сотрудничество с Черноморским флотом в части охраны жизненно важных объектов автономии. Совместно группы работают, я уверен, что они смогут выполнить задачи по охране общественного порядка", - сказал незаконно избранный премьером АРК Аксенов, обращаясь к участникам первого заседания Совмина в новом составе, сообщают РИА Новости.
Нелегитимный председатель Совмина взял на себя управление силовыми структурами Крыма после того, как неизвестные вооруженные люди минувшей ночью предприняли попытки захвата зданий Совета министров и Верховного совета автономии.
"Работают все службы в штатном режиме - СБУ, МВД, прокуратуры", - сказал самопровозглашенный премьер Аксенов.