Нелегитимный премьер Крыма признал, что ряд объектов в Крыму «охраняют» военные ЧФ России

"Вся ситуация в автономии взята на контроль. При этом налажено сотрудничество с Черноморским флотом в части охраны жизненно важных объектов автономии. Совместно группы работают, я уверен, что они смогут выполнить задачи по охране общественного порядка", - сказал незаконно избранный премьером АРК Аксенов, обращаясь к участникам первого заседания Совмина в новом составе, сообщают РИА Новости.

Нелегитимный председатель Совмина взял на себя управление силовыми структурами Крыма после того, как неизвестные вооруженные люди минувшей ночью предприняли попытки захвата зданий Совета министров и Верховного совета автономии.

"Работают все службы в штатном режиме - СБУ, МВД, прокуратуры", - сказал самопровозглашенный премьер Аксенов.