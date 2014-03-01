Незаконно избранный премьер Крыма подчинил себе силовиков и обратился за помощью к Путину

Незаконно избранный председатель Совета министров АРК Сергей Аксенов временно переподчинил себе силовые структуры и обратился за помощью к Путину. Об этом сообщает Крымское информационное агенство со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады АРК.

В экстренном сообщении Аксенова говорится: "Несмотря на договоренности, достигнутые с центральной властью, о недопустимости назначения руководителей силовых структур без согласования с Верховным Советом АРК, нарушением норм Конституции АРК, утвержденные Законом Украины и Законом Украины «О милиции», вчера, 28 февраля, начальником Главка крымской милиции был назначен Авруцкий Игорь Яковлевич. Данное назначение, а также наличие на территории автономии неопознанных вооруженных групп, боевой техники и неспособность силовых структур, расположенных в АРК, эффективно контролировать ситуацию на территории республики, возникли беспорядки с применением огнестрельного оружия".

Нелегитимный премьер Крыма Аксенов указывает, что МВД, МЧС, флот и другие силовые структуры временно перешли в его подчинение.

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"Учитывая вышеизложенное, я как Председатель Совета министров АРК, реализуя полномочия, возложенные на меня ВС АРК, принимаю решение о временном переподчинении соединений, частей, силовых структур МВД, МВО, ВС, МЧС, флота, налоговой, пограничников непосредственно мне", - говорится в сообщении.

Новый самопровозглашенный премьер Крыма предупредил всех командиров выполнять только его распоряжения, в противном случае им стоит подать в отставку.

"Всем командирам выполнять только мои приказы и распоряжения. Несогласных прошу оставить службу", - заявил он.

В заключении нелегитимный премьер АРК Сергей Аксенов обращается к Президенту России Владимиру Путину для оказания помощи в восстановлении спокойствия на территории Крыма.

"Учитывая вышеизложенное, понимая свою ответственность за жизнь и безопасность граждан, я обращаюсь к Президенту РФ Владимиру Путину об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым", - резюмировал председатель Совета министров АРК.

Как стало известно позже, Россия «не оставит без внимания» обращение самопровозглашенного премьер-министра Крыма Сергея Аксенова к президенту РФ об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории автономной республики. Об этом заявили в администрации Владимира Путина в связи с обращением Аксенова, передает Лента.ру со ссылкой на «Интерфакс». Кто именно сделал такое заявление, при этом не уточняется.