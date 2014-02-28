В Донецке рассказали, какие решения помогут урегулировать отношения с Юго-Востоком

Донецкий городской совет просит Верховную Раду Украины принимать взвешенные решения, которые приведут к урегулированию отношений в обществе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении депутатов к Верховной Раде Украины, жителям Украины и города Донецка, принятом сегодня на пленарном заседании 46 сессии Донецкого городского совета 6 созыва.

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В обращении говорится, что «стремительно развивающиеся события последних дней вызывают тревогу и озабоченность в сердцах и умах жителей города».

«Фактическое отсутствие Президента, парализованный Кабинет Министров, вооруженные люди на улицах некоторых городов Украины – это сегодняшняя реальность, которую тяжело воспринять здравомыслящим и трудолюбивым жителям юго-востока Украины, - сказано в документе, - Для нас неприемлем никакой силовой сценарий развития событий, слезы и кровь граждан страны».

Депутаты горсовета заверили, что «в городе Донецке достаточно здравомыслящих сил, способных противостоять разгулу «революционной целесообразности».

В принятом обращении они потребовали «для достижения в Украине гражданского мира принять во внимание точку зрения и традиции жителей Юго-Востока, всего русскоязычного населения и не допустить гонений по любым мотивам – политическим, этническим, религиозным, либо языковым».

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Горсовет выдвинул следующие требования к парламенту: «1. Принять взвешенные решения, которые приведут к урегулированию отношений в обществе; 2. Восстановить действие Закона Украины «Об основах государственной языковой политики»; 3. В основу экономических отношений между государством и регионами заложить принципы бюджетного федерализма; 4. Учитывать исторические и культурные особенности развития регионов, прекратить навязывать однозначную трактовку исторических событий; 5. Незамедлительно разоружить все незаконные формирования на территории Украины; 6. Не назначать руководителей административных и силовых органов без учета мнения местных советов».

«Мы против проявления национализма в любых его формах», - подытоживается в обращении. В документе указывается, что народные депутаты, избранные от Донецка, должны «огласить это обращение с трибуны парламента и поставить на обсуждение поднятые вопросы».