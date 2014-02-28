Депутат ВР Крыма: в админзданиях находятся "крымские структуры, обиженные украинской властью"
Еще один крымский депутат утверждает, что в аэропорту Симферополя находятся не российские военные, а крымские отряды самообороны.
В административных зданиях Симферополя находятся «крымские структуры, обиженные украинской властью», они пришли туда по приглашению местных депутатов, заявил журналистам парламентарий республики, лидер Русской общины Крыма Сергей Цеков.
Еще один депутат - Владимир Клычников - утверждает, что в аэропорту Симферополя не российские военные, как об этом пишут в СМИ, а крымские отряды самообороны.
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Как сообщал УНИАН, здания Совмина и Верховного совета Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".
Позже 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.
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Парламент также назначил проведение всекрымского референдума о расширении полномочий автономии на 25 мая.
С ночи 28 февраля в аэропорту Симферополя пребывает несколько десятков людей в военной форме с автоматами. Кроме того, в аэропорту присутствует группа людей с георгиевскими ленточками. Все они говорят, что охраняют территорию от возможного прибытия "бандеровцев" с материковой Украины.