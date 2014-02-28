В аэропорту Симферополя заметили несколько десятков автоматчиков
Кроме того, в аэропорту присутствует группа людей с георгиевскими лентами.
Несколько десятков людей без опознавательных знаков и с автоматами перемещаются по территории международного аэропорта «Симферополь», несмотря на это, госпредприятие работает в штатном режиме - отправляет и принимает самолеты, передает корреспондент УНИАН.
"Пассажиры есть, самолеты летают, таксисты стоят, по территории ходят неизвестные с автоматами наперевес", - сообщили агентству очевидцы.
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Кроме того, в аэропорту присутствует группа людей с георгиевскими ленточками. Все они говорят, что охраняют территорию.
О том, что аэропорт работает в штатном режиме, свидетельствует он-лайн табло на сайте предприятия.
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Как сообщал УНИАН, 27 февраля неизвестные с оружием захватили здания Верховного совета и Совета министров АР Крым в центральной части Симферополя.
По информации пресс-секретаря аэропорта «Симферополь» Игоря Стратилати, сегодня ночью на территорию аэропорта ворвались около 50 лиц с российскими флагами. Они попробовали захватить здание, решив, что там якобы высадился "украинский десант". Как выяснилось впоследствии, они разобрались, "извинились и ушли".
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Сегодня директор по производству аэропорта Евгений Плаксин также сообщил УНИАН, что аэропорт "Симферополь" полностью функционирует в штатном режиме.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расценивает как вооруженное вторжение России и оккупацию блокирование работы аэропорта «Бельбек» под Севастополем и пребывание людей с автоматами в аэропорту "Симферополь".