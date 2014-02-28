СМИ сообщили место проведения пресс-конференции Януковича в Ростове-на-Дону
12:25, 28 февраля 2014Политика
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Пресс-конференция Виктора Януковича, заявившего о своей легитимности в качестве президента Украины, пройдет в пятницу в Ростове-на-Дону в зале "Аметист" выставочного центра "ВертолЭкспо".
Янукович выступит в ростовском выставочном центре
Как сообщили в окружении главы украинского государства, время начала мероприятия - 17.00 мск, передает РИА «Новости».
На пресс-конференцию будут допущены представители СМИ только по предъявлению ими редакционного удостоверения и после прохождения ими соответствующей проверки безопасности.
Ориентировочная продолжительность пресс-конференции - 1 час.
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