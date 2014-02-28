МИД: Янукович виноват в неисполнении Соглашения об урегулировании кризиса

Об этом говорится в ответе ведомства на заявление МИД России по поводу вышеупомянутого документа, пишет Украинская правда.

"В Украине придается важное значение Соглашению об урегулировании кризиса, подписанном 21 февраля 2014 года действующим на то время президентом Украины и лидерами оппозиции и удостоверенной официальными представителями Германии, Польши и Франции", - сказано в ответе.

"В этой связи выражаем разочарование, что представитель Российской Федерации, который также принимал участие в переговорах и подготовке указанного документа, отказался заверить это Соглашение", - заявили в МИД.

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"Не исключено, что именно этот фактор стал в результате одной из причин отказа со стороны бывшего президента Украины выполнять договоренности Соглашения, направленные на стабилизацию внутренней жизни в государстве", - говорится в документе.

"В частности, Янукович отказался подписать специальный закон Верховной Рады по восстановлению действия Конституции Украины 2004 года, что в соответствии с Соглашением должно быть сделано в течение 48 часов после его подписания. Следовательно, на Януковиче лежит вся ответственность за несоблюдение Соглашения", - считают в министерстве.

Кроме того, в МИД кратко рассказали о том, каким образом Янукович потерял пост президента, напомнив, что он самоустранился от выполнения собственных обязанностей.

"Таким образом любые попытки обвинить действующие институты государственной власти Украины в невыполнении достигнутых договоренностей в соответствии с Соглашением об урегулировании кризиса от 21 февраля 2014 года не соответствуют действительности", - заявили в министерстве, призвав российскую сторону объективно оценивать ситуацию и воздерживаться от заявлений, которые препятствуют процессу политической и экономической стабилизации в Украине.