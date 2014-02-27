США не исключают выделения займов Украине - Белый дом

США продолжают рассматривать ряд вариантов, "включая выделение займов", чтобы экономически поддержать Украину. Об этом сообщаютРИА «Новости».

Ранее власти США говорили о возможных гарантиях по кредитам Украины объемом до 1 миллиарда долларов. США приветствовали решение Украины обратиться за финансовой поддержкой в МВФ.