Парламент Крыма назначил премьером Автономии лидера "Русского единства"
19:45, 27 февраля 2014Политика
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Верховный совет Крыма, который заседает в захваченном вооруженными людьми здании, назначил руководителем крымского правительства лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.
В Крыму назначили нового премьера
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам крымский спикер Владимир Константинов.
Первым заместителем Аксенова будет Рустам Темиргалиев, кооторый в правительстве Анатолия Могилева был просто вице-премьером.
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Справка УНИАН. Аксенову 41 год. Он уроженец Молдовы. Закончил Крымский институт экономики управления по специальности «экономика».
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