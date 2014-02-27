Парламент Крыма назначил премьером Автономии лидера "Русского единства"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам крымский спикер Владимир Константинов.

Первым заместителем Аксенова будет Рустам Темиргалиев, кооторый в правительстве Анатолия Могилева был просто вице-премьером.

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Справка УНИАН. Аксенову 41 год. Он уроженец Молдовы. Закончил Крымский институт экономики управления по специальности «экономика».