Хмельницкий облсовет проголосовал за демонтаж символов тоталитарного периода



Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовало большинство депутатов на внеочередной сессии областного совета 26 февраля.

Это предложение внес руководитель фракции ВО ”Батькивщина” в облсовете Иван Гладуняк.

Он отметил, что принятие такого решения снимет проблему неуправляемого и хаотичного свержения скульптур советского времени.

«Декоммунизация - это означает, что в области не должно быть улиц Ленина, Кирова и т.д. Чтобы мы привели Хмельницкую область стандартам независимого украинского государства», - сказал Гладуняк.

Справка УНИАН. По информации облгосадминистрации, на конец 2013 года на территории Хмельницкой области насчитывалось 55 памятников Владимиру Ленину. Они являются памятниками культурного наследия местного значения.