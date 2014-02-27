Хмельницкий облсовет проголосовал за демонтаж символов тоталитарного периода

00:27, 27 февраля 2014
Политика
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Хмельницкий областной совет проголосовал за декоммунизацию региона - демонтаж символов тоталитарного периода.


Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовало большинство депутатов на внеочередной сессии областного совета 26 февраля.

Это предложение внес руководитель фракции ВО ”Батькивщина” в облсовете Иван Гладуняк.

Он отметил, что принятие такого решения снимет проблему неуправляемого и хаотичного свержения скульптур советского времени.

«Декоммунизация - это означает, что в области не должно быть улиц Ленина, Кирова и т.д. Чтобы мы привели Хмельницкую область стандартам независимого украинского государства», - сказал Гладуняк.

Справка УНИАН. По информации облгосадминистрации, на конец 2013 года на территории Хмельницкой области насчитывалось 55 памятников Владимиру Ленину. Они являются памятниками культурного наследия местного значения.

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