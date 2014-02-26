В Харькове с флагштока мэрии сняли флаг России

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, флаг России сняли около 15:40 сами митингующие после переговоров с городским головой Геннадием Кернесом.

«Это здание местного самоуправления, политика здесь неуместна. Здесь останется символика Украины и Харькова как ее неотъемлемой части», - сказал Кернес журналистам после переговоров.

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Как сообщал УНИАН, сегодня во время сессии Харьковского городского совета у ее стен на площади Конституции проходила акция протеста. Участники мероприятия требовали не демонтировать памятник Ленину на площади Свободы в центре Харькова. Люди установили на флагштоке мэрии вместо флага Евросоюза флаг Российской Федерации. Кернеса, который во время сессии вышел к протестующим и потребовал снять флаг России, к флагштоку не допустили.