Сикорский призывает украинцев воздержаться от мести
11:00, 26 февраля 2014Политика
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призывает украинцев воздержаться от желания отомстить обидчикам и подчеркивает, что от способности к компромиссам будет зависеть европейское будущее Украины.
Радослав Сикорский / www.1tv.ru
Об этом Сикорский сказал в интервью Gazeta Wyborcza.
"Теперь ролью всех украинцев должно быть то, чтобы кровь не пошла зря, чтобы не было самосудов и мести. ЕС будет решать, сможет ли Украина интегрироваться с европейским сообществом собственно на основании того, как будет справляться с кризисом", - сказал министр.
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"Сущностью европейских ценностей является способность к компромиссу. Это будет тест для новой украинской политики", - сказал Сикорский.
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