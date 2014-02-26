Сикорский призывает украинцев воздержаться от мести

Об этом Сикорский сказал в интервью Gazeta Wyborcza.

"Теперь ролью всех украинцев должно быть то, чтобы кровь не пошла зря, чтобы не было самосудов и мести. ЕС будет решать, сможет ли Украина интегрироваться с европейским сообществом собственно на основании того, как будет справляться с кризисом", - сказал министр.

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"Сущностью европейских ценностей является способность к компромиссу. Это будет тест для новой украинской политики", - сказал Сикорский.