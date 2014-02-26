Освобожденный Марков вышел из СИЗО и кратко прокомментировал события в Киеве

Произошло это накануне поздно вечером, говорится в сюжете ночного выпуска ТСН.

Из СИЗО регионал вышел с улыбкой. Его с цветами встречали жена и мать. Освободить Маркова весь день требовали его сторонники. Сначала они штурмовали здания приморского районного суда, представители которого назначили руководителю партии "Родина" меру пресечения.

Читайте такжеВ Одессе из СИЗО вышел лидер партии «Родина» Марков

Тогда судьи вынесли решение отпустить одиозного политика. О своих политических планах освобожденный ничего не сказал. "Я не видел сына. Хочу домой", - пояснил он.

Марков также поблагодарил сторонников. По его мнению, если бы не они - воли б он не увидел. Последние события в стране политик прокомментировал лаконично. "Ни одна власть не стоит человеческих жизней", - заявил он.