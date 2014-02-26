Освобожденный Марков вышел из СИЗО и кратко прокомментировал события в Киеве

07:55, 26 февраля 2014
Политика
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Бывшего депутата от Партии регионов Игоря Маркова освободили из следственного изолятора Одессы. 

Игорь Марков

Произошло это накануне поздно вечером, говорится в сюжете ночного выпуска ТСН.

Из СИЗО регионал вышел с улыбкой. Его с цветами встречали жена и мать. Освободить Маркова весь день требовали его сторонники. Сначала они штурмовали здания приморского районного суда, представители которого назначили руководителю партии "Родина" меру пресечения.

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Тогда судьи вынесли решение отпустить одиозного политика. О своих политических планах освобожденный ничего не сказал. "Я не видел сына. Хочу домой", - пояснил он.

Марков также поблагодарил сторонников. По его мнению, если бы не они - воли б он не увидел. Последние события в стране политик прокомментировал лаконично. "Ни одна власть не стоит человеческих жизней", - заявил он.

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