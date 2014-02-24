Медведев обещает рассказать о местонахождении Азарова
15:11, 24 февраля 2014Политика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не располагает информацией о том, что экс-премьер Украины Николай Азаров уехал из Украины в Россию.
На вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что Азаров находится в России, премьер ответил: «У меня нет такой информации», сообщает РИА Новости.
«Но если она появится, я обязательно ею с вами поделюсь. Каждый человек имеет право выбирать место для жительства, в том числе и названный вами бывший премьер-министр», - сказал Медведев журналистам.
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