Медведев обещает рассказать о местонахождении Азарова

На вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что Азаров находится в России, премьер ответил: «У меня нет такой информации», сообщает РИА Новости.

«Но если она появится, я обязательно ею с вами поделюсь. Каждый человек имеет право выбирать место для жительства, в том числе и названный вами бывший премьер-министр», - сказал Медведев журналистам.