Сторонники Тимошенко возле Печерского суда рассказали, почему не собираются расходиться

Палаточный городок возле Печерского районного суда Киева, который стоит еще с 2011 года, не собирается расходиться, несмотря на то, что Юлия Тимошенко уже на свободе.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказали живущие в нем сторонники Тимошенко.

Они рассказали, что будут стоять и до президентских выборов, и до выборов в Киеве, а также и после завершения избирательного процесса. Митингующие говорят, что они намерены контролировать власть и не допускать, чтобы она обманула людей. Будут следить, как власть соблюдает свои обещания.

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Как сообщал УНИАН, Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Она находилась в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.

22 февраля 2014 года Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла постановление об освобождении Тимошенко из тюрьмы на основании решения Европейского суда по правам человека и решения Комитета министров Совета Европы, после чего Тимошенко вышла на свободу.