Колесниченко: Яценюк не хочет видеть Тимошенко на свободе

Как сообщила пресс-служба Партии Регионов, так прокомментировал народный депутат и член парламентской фракции ПР Вадим Колесниченко заявление Яценюка о том, что на сегодняшний день в парламенте не зарегистрирован ни один законопроект, связанный с возможным освобождением Юлии Тимошенко из тюрьмы.

«Господин Яценюк противоречит сам себе. Еще утром он пространно комментировал законопроект народного депутата Мищенко о возможности лечения украинских заключенных за границей. И тогда он прямо заявил, что оппозиция за этот закон голосовать не будет. Но уже после обеда оказалось, что, по его мнению, закона вообще нет. При этом еще один подобный законопроект зарегистрировала народный депутат Лабунская», – отметил Колесниченко.

Кроме того, по его мнению, Яценюк манипулирует согласием экс-преьера относительно ее выезда на лечение за границу. «Как еще можно понимать слова номинального лидера фракции «Батькивщина» о том, что даже если Юлия Тимошенко изменит мнение, то все равно Европа будет настаивать на ее «частичном помиловании»? Только как нежелание видеть своего политического конкурента на свободе!» – считает парламентарий.