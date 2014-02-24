Мирошниченко со слезами просил прощения у украинцев и умолял сохранить единство Украины

В выпуске "ТСН.Тиждень" он вспомнил, что на выходе из Верховной Рады его встретила толпа людей, которые выкрикивали ему "заслуженные слова".

"Эти раны Украина будет еще долго помнить. Я прошу прощения. Я прощу прощения у всех людей. Когда я выходил из Верховной Рады, люди плакали, кричали заслуженные слова. И хотя я совершенно не имел никакого отношения к тому, что мы видим на экранах, но это то, за что всем нам стыдно", - сказал Мирошниченко.

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На уточняющий вопрос, разделяет ли он заявление Партии регионов о том, что экс-президент Виктор Янукович лично несет ответственность за кровавые события на Майдане, Мирошниченко ответил не уверенно.

"Из этических соображений я не хочу сейчас давать оценку Виктору Януковичу. И думаю, что не из моих уст должна быть дана эта оценка", - сказал депутат.

Он также призвал Южную и Восточную Украину думать о сохранении единства Украины. При этом депутат заплакал.

"Я хочу обратиться ко всем жителям Крыма, всем жителям Востока, Юга. Уважаемые наши друзья, сегодня тот день, когда мы не должны думать о расколе Украины. Я прошу вас. Вы видели эти кадры. Украина должна остаться единой", - сказал Мирошниченко сквозь слезы.