Тимошенко хочет привести Януковича на Майдан

Об этом со сцены Майдана заявила Юлия Тимошенко, передает Еспресо.TV.

Читайте такжеТимошенко призывает пока не уходить с Майдана"Мы обязаны сделать несколько вещей... Мы обязаны Януковича и всю эту шваль, которая возле него собралась, привезти на Майдан", - заявила Тимошенко.