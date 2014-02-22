Тимошенко хочет привести Януковича на Майдан

23:19, 22 февраля 2014
Политика
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Виктора Януковича необходимо доставить на Майдан

Тимошенко призвала привести Януковича на Майдан

Об этом со сцены Майдана заявила Юлия Тимошенко, передает Еспресо.TV.

Читайте такжеТимошенко призывает пока не уходить с Майдана"Мы обязаны сделать несколько вещей... Мы обязаны Януковича и всю эту шваль, которая возле него собралась, привезти на Майдан", - заявила Тимошенко.

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