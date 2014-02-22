Турчинов призвал депутатов выяснить, где находится Янукович

Новоизбранный председатель Верховной Рады Александр Турчинов призвал народных депутатов и представителей Администрации Президента выяснить, где находится Президент Виктор Янукович.

Как передает корреспондент УНИАН, во время пленарного заседания ВР Турчинов сказал :«В связи с тем, что Виктор Федорович Янукович отсутствует в Киеве, Администрация Президента не информирует, где он находится и по каким причинам он отсутствует или в Украине, или в Киеве, я бы просил, уважаемые коллеги, и народных депутатов, и работников АП немедленно выяснить местонахождение Януковича».

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Турчинов подчеркнул, что это необходимо, в частности для понимания вопроса подписания принятых в последние дни законов и дальнейшей перспективы общения с Президентом.