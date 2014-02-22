Из фракции ПР вышли еще три нардепа
11:28, 22 февраля 2014Политика
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Иван Попеску, Лариса Мельничук и Сергей Кацуба покинули ряды фракции ПР.
Ряды фракции ПР редеют
Из фракции Партии регионов вышли еще три народных депутата.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский.
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Из фракции вышли: Иван Попеску (избирался по списку ПР под № 73), Лариса Мельничук (№ 65 в списке), Сергей Кацуба (избирался по округу № 92 Киевской области).
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