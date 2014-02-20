В Сумах журналисты сообщают о провокациях титушек

В Сумах журналисты заявляют, что завезенные «титушки» начали осуществлять провокации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил редактор газеты «Панорама» и общественный активист Евгений Положий.

«Как только ворвались в супермаркет «Рона» на Ильинськой под видом протестующих, сказали – «Закрывайтесь, потому что вы от Эпицентра работаете». Учинили якобы какой-то беспорядок. Почему нет милиции на улицах?», - написал журналист.

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Положий также обратился к сумским милиционерам. «Лично я получил информацию, что сейчас в городе находится 5 автобусов так называемых «титушек» (говоря прямо — уголовников) из Харькова с целью совершения под видом сумчан-протестущих беспорядков в городе для того, чтобы создать условия для использования огнестрельного оружия против мирных граждан. Эту информацию я сообщил через пресс-службу сумским милицейским начальникам. Милиционеры-сумчане, все милиционеры, кому дорог этот город, кто любит людей, любит сумчан! У меня очень слабая надежда на то, что вы не получите незаконные команды. Не выполняйте их, пожалуйста. Мы вместе должны отстоять наш город от бандитов. Всю ответственность за дальнейшие события несут лично гг. Козицкий, Рапута, Малёваный (руководители Сумской областной и городской милиции – УНИАН)», — написал Положий.

Кроме того, по имеющейся информации из разных источников стало известно, что в разных концах города в торговых точках стали появляться неизвестные, которые призывают торговцев закрывать свои заведения из-за того, что якобы вечером магазины и киоски будут громить участники протестных акций.

Между тем, в Сумах на улицах практически не видно работников милиции в форменной одежде. В тоже время, много стражей порядка, в том числе и из числа руководящего состава, присутствуют на акциях протестующих в гражданской одежде.