Силовики не будут наступать, пока ведутся переговоры - священники

Священники, которые общались с командующими внутренних войск возле Кабинета министров, заявили, что внутренние войска и «Беркут» не будут идти в наступление, пока ведутся переговоры.

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Как передает корреспондент УНИАН, очевидно, речь идет о переговорах Президента Украины Виктора Януковича с европейскими министрами иностранных дел, которые находятся сейчас в Киеве.