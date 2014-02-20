Силовики не будут наступать, пока ведутся переговоры - священники

11:39, 20 февраля 2014
Политика
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Священники рассказали о результатах переговоров с командующими внутренних войск возле Кабмина.

Священники, которые общались с командующими внутренних войск возле Кабинета министров, заявили, что внутренние войска и «Беркут» не будут идти в наступление, пока ведутся переговоры. 

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Как передает корреспондент УНИАН, очевидно, речь идет о переговорах Президента Украины Виктора Януковича с европейскими министрами иностранных дел, которые находятся сейчас в Киеве.

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