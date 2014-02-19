«Русская община Севастополя» просит Путина и Шойгу защитить русское население Крыма от геноцида

Общественная организация «Русская община Севастополя» просит Путина и Шойгу в связи с последними событиями в Украине «защитить русское население Крыма».

Об этом речь идет в размещенном на сайте организации обращении к президенту РФ Владимиру Путину, Министру обороны РФ Сергею Шойгу и председателю Комитета по обороне Госдумы РФ Владимиру Комоедову.

В обращении, в частности, говорится, что «вчерашний день в новейшей истории Украины стал, по сути, точкой невозврата начала гражданской войны. Войны, в которой ангажированные и проплаченные евроамериканскими хозяевами группы специально подготовленных наемников имеют единственную цель - разрушить «Русский мир».

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В обращении, подписанном председателем «Русской общины Севастополя» Татьяной Ермаковой, также отмечается, что «в свете происходящих событий под угрозой геноцида оказывается русское население Крыма и Севастополя». Как считают в общественной организации, «нынешняя власть на Украине продемонстрировала полное нежелание и неспособность защитить не только население, но и саму себя. В скором времени «на помощь мирным демонстрантам» на территорию де-факто давно уже неуправляемой Украины могут ступить натовские силы (как это было в Югославии)».

«От имени жителей города-героя Севастополя обращаемся к России с просьбой вмешаться в происходящую ситуацию и прийти на защиту русского населения Крыма», - говорится в обращении.

Как именно защитить – в обращении не говорится.