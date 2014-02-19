В Хмельницком в протестный акциях ранены двое мужчин и женщина, которую ранее называли погибшей

В Хмельницком сегодня при попытке митингующих попасть в помещение управления СБУ в Хмельницкой области, двое мужчин и женщина получили ранения.

Как сообщил первый заместитель председателя Хмельницкой ОГА Вадим Гавришко, женщина, в которую выстрелили во время акции протеста возле здания управления СБУ, находится в крайне тяжелом состоянии. У нее ранение головы. Женщина находится в реанимационном отделении городской больницы Хмельницкого .

Он также добавил, что за жизни еще двух раненных мужчин борются медики.

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По информации митингующих, сейчас в управление СБУ подогнали троллейбус, чтобы забаррикадировать вход.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницком митингующие сегодня захватили здание областной государственной администрации, а также взяли в осаду прокуратуру Хмельницкой области.