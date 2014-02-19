В ОБСЕ призывают украинскую власть не нападать на журналистов

Такое заявление она сделала после того, как неизвестные минувшей ночью застрелили журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия, сообщает Радио Свобода.

«Нет оправдания тому, чтобы не действовать немедленно. Повторяю свой призыв к властям: воздержаться от нападений на представителей СМИ и гарантировать безопасность журналистов. Здравый смысл и совесть должны доминировать. Медиа - не террористы и не виноваты в нынешнем кризисе», - подчеркнула Миятович, которую цитирует сайт ОБСЕ.

По словам Миятович, «гибель Веремия является худшим актом насилия против журналистов от начала протестов в декабре».

Читайте также19 из 25 погибших на Майдане скончались от огнестрельных ранений - КГГАПо ее сообщению, в ОБСЕ знают о 27 журналистах, подвергшихся нападениям вчера. Таким образом, всего с начала противостояния пострадали 165 работников СМИ, говорится в представительстве ОБСЕ по вопросам свободы слова.

Советник из офиса Миятович сейчас находится в Киеве. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова в ближайшее время планирует приехать в Украину.

Журналист газеты «Вести» Вячеслав Веремий умер сегодня ночью в результате огнестрельного ранения. Как сообщил сайт издания, Веремий вместе с коллегой на автомобиле возвращался после работы на Майдане, где выполнял редакционное задание. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской на такси, в котором они ехали, напали неизвестные лица с бейсбольными битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках.