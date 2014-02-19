В больнице скорой помощи скончался журналист
06:36, 19 февраля 2014Политика
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В больнице скорой помощи скончался журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий.
Вячеслав Веремий умер в результате огнестрельного ранения / Обозреватель
Как сообщают активисты в социальных сетях, причиной смерти журналиста стали огнестрельные ранения.
"В БСП скончался журналист Газеты Вести Вячеслав Веремий. Его возле Михайловской вытащили из такси. Избили и прострелили грудь. Помню его еще с Газеты по-киевски. У него остался сын Максим - 4 года", - цитирует Обозреватель одного из коллег погибшего.
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