В больнице скорой помощи скончался журналист

Как сообщают активисты в социальных сетях, причиной смерти журналиста стали огнестрельные ранения.

"В БСП скончался журналист Газеты Вести Вячеслав Веремий. Его возле Михайловской вытащили из такси. Избили и прострелили грудь. Помню его еще с Газеты по-киевски. У него остался сын Максим - 4 года", - цитирует Обозреватель одного из коллег погибшего.