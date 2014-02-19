Арбузов считает, что события в Киеве - это не проявление демократии, а попытка силового захвата власти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. премьер - министра Украины Сергей Арбузов.

«Все, кого касался закон об амнистии, были освобождены. Казалось, что и протестующие поняли необходимость цивилизованного выхода из кризиса, они освобождали захваченные здания. Но, к сожалению, вчера радикально настроенные демонстранты устроили беспорядки в центре столицы... Это недопустимо... Позорить Украину в глазах мирового сообщества, иностранных инвесторов и торговых партнеров... Общество возмущено, оно ждало цивилизованного решения вопросов в стенах парламента, а не на улицах. И граждане Украины, и власть, и мировое сообщество остро осуждают насилие и агрессию ”, - отметил он.

Читайте такжеВо время противостояния в Киеве погибли уже 25 человек, 241 человек госпитализирован - КГГААрбузов подчеркнул, что «это не проявление демократии и гражданской позиции людей, это манипуляция сознанием людей и попытка силового захвата власти».

По словам Арбузова, ему обидно, что беспорядки в Киеве привели к человеческим жертвам.