Власти Киева предлагают сделать 19 февраля выходным днем

С этим предложением он обратился к бизнесменам, чьи офисы находятся в центре.

«Я призываю все коммерческие учреждения и частных предпринимателей, чьи офисы находятся в центральных районах Киева (Шевченковский, Печерский, частично Подольский и Дарницкий) найти возможность сделать 19-е февраля 2014 года выходным днем, или сократить количество работников на этот день к минимуму», - заявил Владимир Макеенко, пишет espreso.tv.

«В ситуации, которая сложилась в городе Киеве, я призываю всех с пониманием отнестись к тем мерам, которые мы вынуждены были принять, чтобы избежать опасности травмирования людей. Все наши действия направлены на сохранение жизни и здоровья граждан, обеспечения устойчивой жизнедеятельности города», - резюмировал глава КГГА.