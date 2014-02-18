Кожара ожидает от иностранных государств решительного осуждения проявлений радикализма в Киеве

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара призывает иностранные государства и международные организации «к объективным и непредвзятым оценкам развития ситуации в Украине», и ожидает «решительного осуждения с их стороны противоправных действий радикальных сил».

Об этом говорится в заявлении Кожары, переданном УНИАН.

Как отмечается в заявлении, «сегодня радикальные силы в Киеве и других городах Украины, которые выдают себя за участников мирных протестов, инициировали новую, ничем не оправданную вспышку насилия и беззакония. Так называемые «митингующие» осуществляют вооруженные нападения на здания органов государственной власти, организуют поджоги домов, наносят тяжелые телесные повреждения сотрудникам правоохранительных органов, применяют огнестрельное оружие и призывают к этому других граждан».

По словам Кожары, «эти противозаконные действия, которые ставят под угрозу жизнь и безопасность граждан Украины и конституционный строй в государстве, требуют от органов власти надлежащей оценки и адекватного реагирования в пределах действующего законодательства с целью возобновления правопорядка».

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«Призываем иностранные государства и международные организации к объективным и непредвзятым оценкам развития ситуации в Украине, ожидаем решительного осуждения с их стороны противоправных действий радикальных сил», - говорится в заявлении Кожары.

Как сообщал УНИАН, сегодня в правительственном квартале в Киеве возобновились столкновения между протестующими и правоохранителями. Митингующие бросают камни в правоохранителей, те применяют травматические винтовки, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. Снайперы стреляют в участников протестов с крыш домов. Сообщается о десятках раненых с обеих сторон. В Киеве замечены сотни «титушек» с металлическими палками.

В то же время, народный депутат ВО «Батькивщина» Владимир Арьев утверждает, что силовики первыми начали применять силу против митингующих возле Верховной Рады. «Спецназ первым начал бросать гранаты и стрелять. Депутатке Елене Кондратюк целились по ногам, когда она хотела пройти сквозь кордон», - написал он.