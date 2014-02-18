В Мариинском парке столкновения митингующих и титушек, подожгли палатку сторонников ПР
12:04, 18 февраля 2014Политика
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Митингующие в Мариинском парке подожгли одну из палаток сторонников Партии регионов. Кроме того происходят стычки между митингующими и титушками.
Противостояние в центре Киева
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время стычки в парке несколько поутихли, однако время от времени активисты майдана бросают в сторону милиции петарды. В ответ милиция отвечает выстрелами из травматического оружия, свето-шумовыми гранатами и гранатами со слезоточивым газом.
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