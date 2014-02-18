В Мариинском парке столкновения митингующих и титушек, подожгли палатку сторонников ПР

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время стычки в парке несколько поутихли, однако время от времени активисты майдана бросают в сторону милиции петарды. В ответ милиция отвечает выстрелами из травматического оружия, свето-шумовыми гранатами и гранатами со слезоточивым газом.