На Грушевского, где опять пылают шины, пока ситуация спокойная
В Киеве на улице Грушевского, где опять пылают шины, пока ситуация спокойная.
Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент по всему периметру баррикады со стороны Европейской площади горят костры, преимущественно из шин.
Возле баррикад выстроились несколько сотен бойцов самообороны в полной амуниции.
На данный момент ни одна из сторон – ни бойцы спецподразделений со стороны улицы Грушевского, ни митингующие со стороны Европейской площади - не прибегают к каким-то активным действиям.
Также представители самообороны преградили доступ к баррикадам простым прохожим и мирным митингующим, которых на это время также собралось достаточно большое количество на улице Грушевского.
На данный момент митингующие стали стучать в разные металлические предметы, создавая достаточно сильный шум, и периодически скандируют патриотические лозунги.
От костров поднимается очень сильный черный дым, из-за него не видно, что происходит на стороне милиции, дым, как раньше, идет вверх по улице Грушевского.
Однако сквозь дым видно, что с другой стороны баррикад стоят значительные силы милиции и спецназовцев, которые фактически полностью занимают часть улицы Грушевского.