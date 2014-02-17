Донецкий губернатор считает, что смена правительства "вряд ли что-то изменит"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Говоря о возможном новом составе Кабинета министров Украины, губернатор подчеркнул, что в настоящее время самым важным является принятие политических договоренностей между всеми политическими силами в стране, а не сам состав правительства и кандидатура премьер-министра.

«Боюсь, что не с этого надо начинать ... Я имею в виду, что просто смена правительства вряд ли что-то изменит, - пояснил Шишацкий. - В первую очередь нужны понятные политические договоренности всех со всеми как внутри, так и вне Украины. И, в случае успешной политической договоренности на западе и востоке внутри Украины успешно может работать правительство».

Читайте такжеТимошенко допускает назначение премьера от оппозиции при трех условияхОтвечая на вопрос журналистов, кого он лично хотел бы видеть на этой должности, председатель облгосадминистрации сказал: «Меня об этом не спрашивают. И, честно сказать, это будет тяжелая ноша в любом случае, для любого политика, в том числе и технического премьера. И большие риски для его политического будущего. Поэтому я скажу честно - я даже не знаю».

Как сообщал УНИАН, 28 января Николай Азаров подал заявление об отставке с должности премьер-министра. Президент удовлетворил прошение об отставке, а также отправил в отставку весь Кабинет министров. В то же время, Янукович поручил экс-министрам выполнять свои обязанности до назначения нового состава Кабмина. Обязанности главы правительства возложены на первого вице-премьера Сергея Арбузова.