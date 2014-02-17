На этой неделе Президент внесет в ВР кандидатуру премьер-министра - Рыбак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил на пресс-конференции.

Он отметил, что имел разговор с Президентом на минувшей неделе, и «я думаю, что премьер-министр будет подан на этой неделе», «чтобы Верховная Рада рассмотрела этот вопрос». По словам Рыбака, во время встречи с Президентом конкретные фамилии не обсуждались.

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Он напомнил, что предложения по кандидатуре премьера вносит в Верховную Раду Президент.

Как сказал Рыбак, сегодня, скорее всего, состоится еще одна встреча с Януковичем.

«На днях на этих этот вопрос будет решен», - подчеркнул Рыбак.

На вопрос журналистов, будет ли это кандидатура от Партии регионов, он ответил: «есть разные варианты - и оппозиции, и Партии регионов, и не Партии регионов».