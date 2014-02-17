Канада выделит деньги на лечение пострадавших украинских активистов

Канада выделит деньги на медицинскую помощь пострадавшим во время акций протеста в Украине.

Как сообщили УНИАН в Международном фонде “Возрождение”, соответствующую благотворительную программу “Гуманитарная солидарность” учредили писатели Сергей Жадан, Оксана Забужко, Андрей Курков и экс-министр здравоохранения Василий Князевич.

Сопровождение инициативы осуществляет фонд “Возрождение”.

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По информации пресс-службы МИД Канады, министр Джон Берд заявил, что Канада профинансирует закупку медикаментов и медицинского оборудования в Украине. “Эти средства будут гарантировать предоставление медицинской помощи мужественным активистам, которые получили ранения во время выступлений в поддержку демократии”, – сказал Берд. “Канада решительно поддерживает украинский народ в его борьбе за свободную и демократическую Украину”, – подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Канады заявил: “Канада и международное содружество ожидают, что украинская власть будет уважать и защищать права всех украинцев, в том числе право свободно высказывать свое мнение. Мы призываем украинскую власть работать с оппозицией и протестующими, чтобы удовлетворить законные стремления украинского народа к настоящей демократии, а также требование о полной амнистии для протестующих”.