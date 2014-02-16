В Австрии Автомайдан пикетировал дом Клюева

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер Автомайдана Дмитрий Булатов, который сейчас находится за границей на лечении.

"Автомайдан приближается к дому Клюева в пригороде Вены, Австрия... Привет, господин Клюев!!! От нас нигде не спрячешься!", - написал Булатов.