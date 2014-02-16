В Австрии Автомайдан пикетировал дом Клюева

22:27, 16 февраля 2014
Политика
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 В пригороде столицы Австрии активисты Автомайдана пикетировали имение главы Администрации президента Украины Андрея Клюева.

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер Автомайдана Дмитрий Булатов, который сейчас находится за границей на лечении.

"Автомайдан приближается к дому Клюева в пригороде Вены, Австрия... Привет, господин Клюев!!! От нас нигде не спрячешься!", - написал Булатов.

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