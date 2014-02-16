В Австрии Автомайдан пикетировал дом Клюева
22:27, 16 февраля 2014Политика
1
В пригороде столицы Австрии активисты Автомайдана пикетировали имение главы Администрации президента Украины Андрея Клюева.
Об этом на своей странице в Facebook написал лидер Автомайдана Дмитрий Булатов, который сейчас находится за границей на лечении.
"Автомайдан приближается к дому Клюева в пригороде Вены, Австрия... Привет, господин Клюев!!! От нас нигде не спрячешься!", - написал Булатов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter