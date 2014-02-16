В ОБСЕ приветствуют разблокирование здания КГГА

Об этом он сказал на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Этот жест со стороны митингующих прекратить оккупацию здания Киевгоргосадминистрации является позитивным событием. Я очень надеюсь, это приблизит Украину к разрешению нынешней ситуации мирными и демократическими средствами", - сказал Буркхальтер.

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Он напомнил, что Швейцария, председательствующая в этом году в ОБСЕ, предложила свою помощь как гаранта и беспристрастного свидетеля передачи здания КГГА и задекларировала готовность оказывать помощь Украине и в дальнейшем.

Буркхальтер также приветствовал освобождение остальных оппозиционных демонстрантов из заключения. "Я обращаюсь ко всем сторонам с призывом и в дальнейшем прилагать все усилия для достижения необходимых компромиссов в широком и всеобъемлющем политическом диалоге", - заметил он.