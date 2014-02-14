Парламентская ассамблея ОБСЕ сегодня будет обсуждать Украину

Об этом УНИАН сообщили в ПА ОБСЕ, добавив, что специальная дискуссия Ассамблеи в полном составе по нынешней политической ситуации в Украине состоится в пятницу, 14 февраля.

Читайте такжеВ Совете Европы отчитаются по ситуации в УкраинеУкраина председательствовала в ОБСЕ в прошлом году, а Швейцария, которая председательствует в ОБСЕ в настоящее время, критиковала украинскую власть за чрезмерное применение силы против демонстрантов.