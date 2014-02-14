Парламентская ассамблея ОБСЕ сегодня будет обсуждать Украину
10:07, 14 февраля 2014Политика
0
Парламентская ассамблея ОБСЕ, которая 13-14 февраля проходит в Вене, обсудит украинский вопрос
В ОБСЕ будут говорить об Украине / kievskaya.com.ua
Об этом УНИАН сообщили в ПА ОБСЕ, добавив, что специальная дискуссия Ассамблеи в полном составе по нынешней политической ситуации в Украине состоится в пятницу, 14 февраля.
Читайте такжеВ Совете Европы отчитаются по ситуации в УкраинеУкраина председательствовала в ОБСЕ в прошлом году, а Швейцария, которая председательствует в ОБСЕ в настоящее время, критиковала украинскую власть за чрезмерное применение силы против демонстрантов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter