Парламентская ассамблея ОБСЕ сегодня будет обсуждать Украину

10:07, 14 февраля 2014
Политика
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Парламентская ассамблея ОБСЕ, которая 13-14 февраля проходит в Вене, обсудит украинский вопрос

В ОБСЕ будут говорить об Украине

Об этом УНИАН сообщили в ПА ОБСЕ, добавив, что специальная дискуссия Ассамблеи в полном составе по нынешней политической ситуации в Украине состоится в пятницу, 14 февраля.

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