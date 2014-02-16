Неизвестные в масках разгромили шестой этаж КГГА сразу после передачи здания власти - СМИ

Это случилось вскоре после передачи здания Киевсовета и КГГА новоназначенному председателю Киевгосгорадминистрации Владимиру Макеенко, сообщает INSIDER.

Когда отряды Самообороны и протестующие, которые проживали в Киевсовете, организованно ушли на Майдан, в здание КГГА проникли неизвестные в масках.

Они приехали на машинах, номера которых удалось записать протестующим.

Когда стало понятно, что в здании происходит что-то не то и в срочном порядке пришла Самооборона, но было уже поздно - оказалось, что шестой этаж КГГА розгромлен. Хотя в дверях, ведущих на этаж, было разбитое стекло, они все же были открыты ключом, как и двери в кабинеты.

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В кабинетах на шестом этаже разбросанные вещи, открытые ящики. Присутствующие говорят, что открыт кабинет бухгалтерии, и из него исчезли документы. Кроме того, в некоторых кабинетах на стол аккуратно выставлены бутылки с алкоголем. На месте прибыл комендант Киевсовета Руслан Андрийко. Протестующие вызвали милицию и сейчас ее ждут.