Неизвестные в масках разгромили шестой этаж КГГА сразу после передачи здания власти - СМИ
Неизвестные в масках, которые приехали на двух машинах, ворвались на шестой этаж КГГА и разгромили его. Якобы из кабинета бухгалтерии исчезли документы.
Это случилось вскоре после передачи здания Киевсовета и КГГА новоназначенному председателю Киевгосгорадминистрации Владимиру Макеенко, сообщает INSIDER.
Когда отряды Самообороны и протестующие, которые проживали в Киевсовете, организованно ушли на Майдан, в здание КГГА проникли неизвестные в масках.
Они приехали на машинах, номера которых удалось записать протестующим.
Когда стало понятно, что в здании происходит что-то не то и в срочном порядке пришла Самооборона, но было уже поздно - оказалось, что шестой этаж КГГА розгромлен. Хотя в дверях, ведущих на этаж, было разбитое стекло, они все же были открыты ключом, как и двери в кабинеты.
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В кабинетах на шестом этаже разбросанные вещи, открытые ящики. Присутствующие говорят, что открыт кабинет бухгалтерии, и из него исчезли документы. Кроме того, в некоторых кабинетах на стол аккуратно выставлены бутылки с алкоголем. На месте прибыл комендант Киевсовета Руслан Андрийко. Протестующие вызвали милицию и сейчас ее ждут.