Митингующие передали здание КГГА власти Киева, однако остаются на баррикадах возле него

11:17, 16 февраля 2014
Политика
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Митингующие передали административное здание КГГА и Киевсовета власти столицы, однако остаются на баррикадах возле нее.

КГГА

Сегодня около 10-и часов утра комендант здания на Крещатике, 36 Руслан Андрейко у центрального входа в КГГА подписал с представителем ОБСЕ, послом Швейцарии Кристианом Шененбергером документ, согласно которому здание передается под контроль ОБСЕ (Швейцария сейчас председательствует в ОБСЕ - УНИАН). После этого соответствующий акт подписал председатель КГГА Владимир Макеенко, фактически получив здание в подчинение столичной власти.

“Вы были свидетелями: подписан протокол. Мы надеемся, что это первый шаг для нормализации ситуации в Киеве и Украине, для единения нашего государства. Непросто будет, но шаг за шагом... Всем большое спасибо”, - прокомментировал событие представителям СМИ Макеенко.

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Он уверил, что никаких претензий к митингующим относительно убытков из-за пребывания людей в КГГА городская власть не имеет. “Здесь нет убытков никаких. Это помещение принадлежит киевской общине. Здесь были граждане Украины, здесь были киевляне. Это все наши проблемы, никаких материальных, моральных претензий ни к кому нет. И устно мы сказали это, и в письменном виде”, - отметил Макеенко.

Также он сообщил, что «стоит очередь из желающих спонсоров привести здание КГГА в порядок и провести ремонт».По словам председателя КГГА, он просто сейчас планирует пойти в свой рабочий кабинет и не видит никаких препятствий для работы там.

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Также он сказал, что с понедельника, 17 февраля остальные работники аппарата КГГА приступят к работе в своих кабинетах в здании на Крещатике. Однако Макеенко обратил внимание на то, что ожидается много организационной работы.

“Я сейчас иду работать. Видите мой внешний вид? Я иду работать. Ключей от кабинета еще нет, но, я думаю, это не проблема”, - сказал Макеенко, отвечая на вопрос, есть ли у него уже ключи от кабинета в КГГА.

Относительно сотрудников КГГА он сказал: “А как же: завтра понедельник - рабочий день, все будут работать”.

По словам Макеенко, двери здания будут открыты для представителей СМИ и всех остальных людей. “Они будут заходить свободно. Заходите. Это помещение киевской общины”, - сказал Макеенко.

Как передает корреспондент УНИАН, о том, что баррикады не будут разбираться на углу Кещатика и улицы Богдана Хмельницкого, сообщил член Совета ВО “Майдан” Игорь Жданов.

“Мы остаемся на баррикадах. Здесь остается наш блок-пост, наши палатки. Мы никуда не уходим. Но само здание будет функционировать в обычном режиме”, - сказал Жданов.

По его словам, здание КГГА было передано митингующими под контроль ОБСЕ в лице посла Швейцарии в Украине Кристиана Шененбергера. Также подписание протокола о передаче здания происходило при участии, в частности послов Казахстана, Норвегии и других представителей ОБСЕ.

Как объяснил Жданов, Швейцария сейчас председательствует в ОБСЕ, и передача здания именно этой организации обусловлена тем, чтобы ОБСЕ могла проконтролировать выполнение всех обязательств, которые взяла на себя власть за освобождение административных зданий митингующими.

Протокол передачи здания КГГА

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