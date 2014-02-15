В Полтаве не нашли бомбу в здании, где должен был выступать Кличко

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью облуправления милиции.

Милиция проводит поисково-оперативные мероприятия по поиску псевдоминера, которому грозит уголовная ответственность - лишение свободы от 2 до 6 лет.

Читайте такжеВ Полтаве заминировали здание, где сегодня планирует выступать КличкоНапомним, с утра в Полтаве неизвестный сообщил о заминировании Дома профсоюзов, где должен был выступать Кличко.

Как сообщал УНИАН, лидер партии «УДАР» Кличко считает информацию о минировании Дома профсоюзов в Полтаве, где он должен был встречаться с людьми, провокацией.

"Это была очередная провокация. Это, как под копирку, те же действия, которые произошли вчера в Черкассах», - заявил Кличко.

Он также сказал, что, несмотря на провокацию, встретился с людьми и возложил цветы к памятнику воинам-афганцам.