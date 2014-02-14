Бойцы ВВ попрятались за автомобили во время шествия Самообороны Майдана
16:15, 14 февраля 2014Политика
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Бойцы Внутренних войск МВД попрятались за свои автомобили во время шествия колонны Самообороны Площади по улице Институтской.
Самооборона Майдана поприветствовала бойцов ВВ стуком по щитам / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, обычно бойцы Внутренних войск несут караул перед грузовыми автомобилями на прилегающих к Институтской улицах - Липской, Шелковичной, Садовой. Когда же следовала колонна самообороны, бойцы зашли за автомобили.
Участники шествия Самообороны приветствовали бойцов ВВ стуком палок о щиты.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 февраля несколько тысяч членов Самообороны Майдана пикетировали Генеральную прокуратуру, требуя закрытия уголовных дел против своих активистов.
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