Бойцы ВВ попрятались за автомобили во время шествия Самообороны Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, обычно бойцы Внутренних войск несут караул перед грузовыми автомобилями на прилегающих к Институтской улицах - Липской, Шелковичной, Садовой. Когда же следовала колонна самообороны, бойцы зашли за автомобили.

Участники шествия Самообороны приветствовали бойцов ВВ стуком палок о щиты.

Читайте такжеНа Институтской практически разобрали баррикаду из снега

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 февраля несколько тысяч членов Самообороны Майдана пикетировали Генеральную прокуратуру, требуя закрытия уголовных дел против своих активистов.