На Институтской практически разобрали баррикаду из снега

Милиционеры на улице Грушевского в Киеве прекратили глушить громкой музыкой трансляцию новостей из телевизора, установленного митингующими на баррикадах.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Институтской, напротив Октябрьского дворца, митингующие за ночь частично разобрали баррикаду из снега, разбросав снег по проезжей части. Перед этой полуразобранной баррикадой уже третий день возводят новую из мешков с песком и строительным мусором.

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Вместе с тем Майдан нуждается в строительных материалах для возведения новых баррикад. Об этом свидетельствует надпись на транспаранте на баррикаде возле «Украинского дома», которая перекрывает Владимирский спуск. Надпись сообщает: “Нужен строительный мусор”.