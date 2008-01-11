НУ-НС согласна объявить январь осенним месяцем, чтобы не нарушать Конституцию

Народный депутат, член фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Павел ЖЕБРИВСКИЙ считает целесообразным продлить работу Верховной Рады без перерыва на зимние каникулы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НУ - НС.

«Продление работы Верховной Рады VI созыва нужно однозначно, потому что парламент очень долго занимался вопросом внутреннего благоустройства, и в действительности законотворческая деятельность фактически не велась. Из-за этого, понятно, что нужно существенно «подтянуть хвосты», и особенно, по вопросу формирования государственного бюджета на 2008 год, по закону «О бюджете», - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ.

Он заметил, что «раньше начать зимнюю сессию является неправомерным шагом, поскольку это противоречит норме Конституции Украины, но продлить еще на некоторый период осеннюю сессию мы реально можем».

По его словам, фракция «Наша Украина – Народная Самооборона» поддержит решение Президента продлить работу сессии Верховной Рады на две недели, а затем открыть зимнюю сессию.

Как сообщал УНИАН, 8 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил официальное письмо Председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ, в котором обратился в парламент с предложением не проводить зимних каникул.

В соответствии с предложением Президента, следующая сессия Верховной Рады шестого созыва должна открыться не в феврале, а 22 января, то есть в следующий вторник после закрытия первой сессии.

По мнению В.ЮЩЕНКО, нескольконедельный отдых только недавно сформированной Верховной Рады нецелесообразен, а, учитывая ряд безотлагательных задач перед властью, решения которых ждет все общество, – аморален. Потому В.ЮЩЕНКО предлагает народным депутатам «на деле подтвердить готовность работать на благо народа и не прерывать свою законотворческую деятельность».