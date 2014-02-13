Лавров: призыв Киеву выбрать РФ или ЕС не стирает разделительные линии

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье, опубликованной в четверг в газете "Коммерсант".

По его словам, в последнее время Евросоюз просит Украину определиться с выбором дальнейшего пути, то есть будет ли страна интегрироваться с Европой или с Россией. По мнению дипломата, на деле принять европейский выбор означает для Украины выполнять все предписания Брюсселя, даже в том случае, если они не согласуются с уже имеющимися обязательствами, в том числе в рамках СНГ.

Такой подход, по мнению российского министра, "противоречит логике действий, направленных на стирание разделительных линий в Европе, которая закреплена в том числе в документах ОБСЕ, и похож на очередной раунд попыток передвинуть эти линии на Восток", и Россию подобная позиция "радовать не могла".

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"Тем не менее мы всегда ясно и последовательно исходили из того, что выбор вектора своего развития, решение вопроса об участии в тех или иных интеграционных структурах — суверенное право каждого государства", — отметил глава внешнеполитического ведомства РФ.

В России, по мнению дипломата, ожидали, что такое же уважение свободы выбора украинского народа будет проявлено и европейскими партнерами, и "были неприятно удивлены, когда оказалось, что в понимании представителей ЕС и США "свободный" выбор за украинцев уже сделан и однозначно означает "европейское будущее".

Лавров подчеркнул, что рассуждения о повторе Украиной путей, пройденных Польшей и другими странами Восточной Европы, явно некорректны, поскольку Киеву вступить в Европейский союз в реальной перспективе не предлагают. "Речь идет по сути об одностороннем принятии диктуемых Брюсселем условий, включая полное снятие барьеров для торговой экспансии ЕС", — заявил дипломат.

РИА Новости http://ria.ru/world/20140213/994591947.html#ixzz2tAiM7V5J